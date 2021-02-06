Известны подробности о состоянии детей погибшей в ДТП 25-летней жительницы Башкирии

Напомним, что происшествие зафиксировано утром 4 февраля. Женщина, управляя автомобилем Daewoo Matiz, попала в ДТП с двумя другими авто на трассе в Бакалинском районе. Мать троих детей погибла на месте. Известно, что две ее дочери находились в салоне вместе с ней. Обе девочки 6 и 3 госпитализированы.

Как рассказали знакомые с ситуацией источники, третья дочь погибшей в тот день уехала в школу на школьном автобусе. Девочка учится во втором классе, и пока не знает о трагедии. Сейчас она временно находится у родителей своей одноклассницы.