В Башкирии за сутки от коронавируса скончались 4 человека

В Башкирии рост числа зараженных коронавирусом пока не меняется ни в худшую, ни в лучшую сторону. Республика продолжает стоять на плато.
По данным оперативного штаба РБ, в Башкирии за сутки было выявлено 166 фактов заражения коронавирусом среди населения. Вместе с ними общее число больных на 6 февраля составило 25 239 человек.
Также сегодня в стационарах получают лечение 304 пациента с подтвержденным коронавирусом. Остальные активные ковид-больные в количестве 5 524 человек лечатся амбулаторно.
К 67 февраля в Башкирии выздоровели уже 19 211 пациентов. Но за сутки увеличилось не только число выписанных и заболевших, но и погибших. Общее число смертей от коронавируса в республике составляет 200 человек, в том числе 4 – за сутки.