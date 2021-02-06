В Башкирии за сутки от коронавируса скончались 4 человека

В Башкирии рост числа зараженных коронавирусом пока не меняется ни в худшую, ни в лучшую сторону. Республика продолжает стоять на плато.

По данным оперативного штаба РБ, в Башкирии за сутки было выявлено 166 фактов заражения коронавирусом среди населения. Вместе с ними общее число больных на 6 февраля составило 25 239 человек.

Также сегодня в стационарах получают лечение 304 пациента с подтвержденным коронавирусом. Остальные активные ковид-больные в количестве 5 524 человек лечатся амбулаторно.