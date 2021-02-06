Прокуратура добивается закрытия четырех пансионатов Башкирии

Прокуратура добивается закрытия еще 4 пансионатов, расположенных в разных муниципалитетах Башкирии. В каждом из них при проведении проверок были выявлены нарушения.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, проверки учреждений для пребывания людей в круглосуточном режиме сегодня все еще продолжаются. На данный момент найдено еще 4 пансионата в Калининском районе Уфы, Уфимском районе, а также в Ишимбайском и Архангельском районах республики.

Помещения этих организаций арендованы частниками. Предназначены пансионаты для содержания и ухода за престарелыми гражданами и для адаптации людей, которые страдают алкогольной или наркотической зависимостью.

К моменту проверок в этих организациях находились 55 человек. Но при этом, отметили в республиканской прокуратуре, сами помещения, в которых содержались люди, не соответствуют ни требованиям пожарной безопасности, на санэпид требованиям.