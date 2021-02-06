В России за последние сутки коронавирус подтвердили у 16,6 тысяч человек

В России за последние сутки коронавирус был выявлен у 16 627 человек. Об этом федеральный сообщает оперативный штаб.

Согласно последним данным на 6 февраля, на территории страны с начала пандемии было зарегистрировано в общей сложности 3 951 233 человек с подтвержденным Covid-19. Данные предоставлены с учетом суточного прироста.

Сообщается также, что за сутки в России скончались от коронавируса 497 пациентов, за весь период – 76 229. Выписанных по выздоровлению пациентов тоже стало больше. За сутки выписаны по причине выздоровления было 22 831 пациентов, а с начала пандемии успешно завершили лечение 3 436 326 человек.