Житель Башкирии трижды угрожал брату ножом и вилами из-за дома

Житель Башкирии трижды угрожал брату расправой из-за дома, в котором они живут вместе с матерью. На третий раз рядом оказался участковый, который и предложил написать заявление.
Все случилось в деревне Новоусманово Чишминского района Башкирии. Факт семейного конфликта был отмечен участковым при обходе. После подачи пострадавшим заявления в полицию правоохранители установили, что два брата уже давно и регулярно конфликтуют из-за дома.
Один из них, 46-летний мужчина, с некоторой периодичностью угрожает второму, 53-летнему мужчине, расправой.
Теперь в отношении младшего брата возбуждены три уголовных дела по факту угрозы убийством.