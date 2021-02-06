Житель Башкирии трижды угрожал брату ножом и вилами из-за дома

46-летний житель деревни ведет асоциальный образ жизни, и будучи в нетрезвом состоянии три раза нападал на родного брата. Первые два раза он угрожал убить родственника кухонным ножом, а в третий раз в ход пошли вилы. Однако эти случаи не побуждали другого брата обратиться с заявлением в полицию, переубедить смог только полицейский.

Пресс-служба МВД по РБ