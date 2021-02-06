В Башкирии в ДТП с УАЗом скончалась женщина

В очередном ДТП в Башкирии погиб человек. Все произошло утром 6 февраля в Туймазах.

По сообщению главного госавтоинспектора Башкирии Динара Гильмутдинова, дорожно-транспортное происшествие было зафиксировано на ул. 70 лет Октября. Автомобиль Lada Kalina, за рулем которого находился 56-лений местный житель, столкнулся с УАЗом, двигающимся по встречной.

Известно, что в легковушке находилась также 55-летняя супруга водителя. Травмы, полученные в ДТП, оказались смертельными, женщина погибла на месте. Мужчина был госпитализирован.

На месте работают экстренные службы и сотрудники полиции. Подробности уточняются. Динар Гильмутдинов, главный госавтоинспектор РБ