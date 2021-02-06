Не имела водительского удостоверения: в Уфе после ДТП госпитализировали 5-месячного ребенка

В Уфе днем 4 февраля было совершено ДТП с участием двух иномарок. Обеими управляли женщины, однако одна из них находилась за рулем транспортного средства без водительского удостоверения.

ДТП произошло примерно в районе 16 часов. Женщина 38 лет управляла автомобилем Opel Antara и двигалась по ул. Надежды. Автомобиль столкнулся со встречным Hyundai Accent, за рулем которого находилась 25-летняя женщина.

В результате дорожной аварии 5-месячный пассажир автомашины Hyundai с тяжелыми травмами головы госпитализирована. По данному факту начато расследование. В ходе проверки документов участников дорожного происшествия было установлено, что девушка, управлявшая автомашиной Hyundai Accent не имела водительского удостоверения. Пресс-служба ГИБДД по Уфе

Также Госавтоинспекция отметила, что при обследовании техническими средствами на проезжей части был зафиксирован снежный накат.

По этой причине в адрес МБУ Ленинского района сотрудниками ГИБДД выдано предписание на устранение выявленных на автомобильной дороге нарушений. Если предписание не будет выполнено, то должные лица будут нести административное наказание.