Не имела водительского удостоверения: в Уфе после ДТП госпитализировали 5-месячного ребенка

В Уфе днем 4 февраля было совершено ДТП с участием двух иномарок. Обеими управляли женщины, однако одна из них находилась за рулем транспортного средства без водительского удостоверения.
ДТП произошло примерно в районе 16 часов. Женщина 38 лет управляла автомобилем Opel Antara и двигалась по ул. Надежды. Автомобиль столкнулся со встречным Hyundai Accent, за рулем которого находилась 25-летняя женщина.
Также Госавтоинспекция отметила, что при обследовании техническими средствами на проезжей части был зафиксирован снежный накат.
По этой причине в адрес МБУ Ленинского района сотрудниками ГИБДД выдано предписание на устранение выявленных на автомобильной дороге нарушений. Если предписание не будет выполнено, то должные лица будут нести административное наказание.
Фото: пресс-служба ГИБДД по Уфе