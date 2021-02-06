В Уфе двое мужчин разбили дверь магазина и украли десяток бутылок водки

В Уфе двое мужчин разбили стекло на входной двери магазина и вынесли десяток бутылок водки. К моменту задержания часть похищенного преступники уже успели употребить.

Сообщение о краже из торговой точки в полицию Уфы поступило от представителя магазина. Правоохранителям удалось отыскать преступников быстро. Ими оказались двое неработающих местных жителей 27 и 29 лет.

Оба признались в совершенном, как и в том, что часть похищенной из магазина водки они уже успели распить. Остальное было изъято полицейскими. В отношении похитителей возбуждено уголовное дело по факту кражи, рассказали в пресс-службе МВД по Уфе.