В Башкирии начало следующей недели будет очень морозным

Подтаявший снег и образовавшиеся из-за потепления лужи на дорогах уже к началу следующей недели превратятся в бесплатный каток. В Башкирии, по прогнозам синоптиков, серьезно похолодает.

Смена погодных условий ожидается уже в субботу, 6 февраля. В течение дня по республике будут идти снег, дождь, ветер разгонится до 15-20 метров в секунду. В воскресенье 7 февраля погода чуть утихнет, но местами все же возможна метель.