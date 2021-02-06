В Башкирии из-за непогоды закрыли ледовую переправу

В Башкирии из-за погодных условий временно закрыта одна из ледовых переправ. В ГУ МЧС по РБ сообщили, что речь идет о переправе через реку Белая в Бирске.

Потепление привело к тому, что лед на реках и других водоемах становится более тонким и опасным. Потому открыть переправу планируется тогда, когда в республике минусовая температура воздуха станет более устойчивой. А пока жителей республики просят быть внимательными и осторожными.