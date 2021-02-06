В Башкирии установят первые фандоматы

В Башкирии появятся первые фандоматы. Их планируют установить в Туймазах. Об этом рассказали в пресс-службе Миниэкологии Башкирии.

Фандомат – это аппарат для сбора металлических банок и пластиковых бутылок. Рыночная стоимость ПЭТ, вымытого и отсортированного по цвету, может достигать 25 рублей. Килограмм такой тары, отправленной в фандомат, составит только 1 рубль.

По информации Минэкологии РБ, такая разница в цене связана с содержанием самого аппарата и выделением средств на мытье и сортировку тары.

Также отмечено, что оплата за сданную тару будет направляться на пополнение карты «Алга» с помощью чека со штрих-кодом, который позволит направить средства на карту через оператора. Реальные деньги фандомат выдавать не будет.