В Рособрнадзоре опубликовали расписание ЕГЭ, ГИА и ГВЭ - 2021

Рособрнадзор обнародовал обновленное расписание экзаменов для выпускников 9 и 11 классов на 2021 год.
Так, Единый госэкзамен будет разделен на два этапа: основной в период с 31 мая по 2 июля и дополнительный, который состоится с 12 по 17 июля. Первыми будут сдаваться такие предметы, как география, литература, химия. После них планируется проведение самого массового экзамена – ЕГЭ по русскому языку. Этот экзамен поделен на два дня: 3-4 июня.
Профильная математика запланирована на 7 июня, история и физика – на 11 июня, обществознание – на 15 июня. Биология и письменная часть Единого госэкзамена по иностранным языкам будут сдаваться выпускниками 18 июня, а устная часть – 21 и 22 июня.
Информатика и ИКТ запланированы на 24 и 25 июня. Резервные дни для сдачи ЕГЭ приходятся на 28, 29 июня и 2 июля. Дополнительный период распределен по трем дням – 12, 13 и 14 июля. Резервный день дополнительного периода – 17 июля.
Государственный выпускной экзамен, он же ГВЭ, в этом году смогут сдать больше выпускников.
Дополнительный период сдачи ГВЭ для тех, кто не смог присутствовать на экзамене по каким-либо уважительным причинам, определен на 13 и 17 июля. Второй дополнительный период будет обозначен с 3-17 сентября.
Что касается сдачи ГИА, то основной этап состоится с 24 мая по 2 июля. Дополнительный – с 3 по 17 сентября. В Рособрнадзоре напомнили, что ОГЭ и ГВЭ в текущем году будут проведены только по русскому языку и математике.