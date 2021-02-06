В Рособрнадзоре опубликовали расписание ЕГЭ, ГИА и ГВЭ - 2021

Рособрнадзор обнародовал обновленное расписание экзаменов для выпускников 9 и 11 классов на 2021 год.

Так, Единый госэкзамен будет разделен на два этапа: основной в период с 31 мая по 2 июля и дополнительный, который состоится с 12 по 17 июля. Первыми будут сдаваться такие предметы, как география, литература, химия. После них планируется проведение самого массового экзамена – ЕГЭ по русскому языку. Этот экзамен поделен на два дня: 3-4 июня.

Профильная математика запланирована на 7 июня, история и физика – на 11 июня, обществознание – на 15 июня. Биология и письменная часть Единого госэкзамена по иностранным языкам будут сдаваться выпускниками 18 июня, а устная часть – 21 и 22 июня.

Информатика и ИКТ запланированы на 24 и 25 июня. Резервные дни для сдачи ЕГЭ приходятся на 28, 29 июня и 2 июля. Дополнительный период распределен по трем дням – 12, 13 и 14 июля. Резервный день дополнительного периода – 17 июля.

Государственный выпускной экзамен, он же ГВЭ, в этом году смогут сдать больше выпускников.

Государственный выпускной экзамен, который в 2021 году будут сдавать не только участники, традиционно пользующиеся правом сдачи экзаменов в этой форме, но и выпускники, не планирующие поступать в вузы, будет проведен только по двум обязательным предметам: 25 мая – по русскому языку и 28 мая – по математике, а также в резервные дни: 8 июня – по русскому языку и 10 июня – по математике. Пресс-служба Рособрнадзора

Дополнительный период сдачи ГВЭ для тех, кто не смог присутствовать на экзамене по каким-либо уважительным причинам, определен на 13 и 17 июля. Второй дополнительный период будет обозначен с 3-17 сентября.