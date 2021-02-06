В Башкирии за неделю 4 человека погибли в огне

В Башкирии за неделю в пожарах скончались 4 человека, сообщает госкомитет РБ по чрезвычайным ситуациям. Всего за этот период зарегистрировано 64 возгорания.

Один из несчастных случаев произошел 31 декабря в Давлеканово. Примерно в полночь загорелся жилой дом. На месте найдено тело погибшего мужчины 1968 года рождения. Причиной трагедии стало нарушение правил пожарной безопасности при использовании печи.

В жилом доме в Илишевском районе республики 2 февраля было найдено тело мужчины 1971 года рождения. Он погиб при пожаре, вызванном неосторожностью при курении.

На следующий день в Демском районе Уфы скончался мужчина 1978 года рождения. Пожар произошел в здании автосервиса. И здесь, по данным Госкомитета РБ по ЧС, причиной стала неосторожность при курении.