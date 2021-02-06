В администрации Уфы рассказали, где будет построено новое кладбище

В мэрии Уфы рассказали, где именно будет построено новое кладбище. Отмечено, что этим вопросом задаются обеспокоенные жители поселков Максимовка и Тимашево.

Кладбище, по информации уфимской администрации, будет построено в промышленной зоне, на расстоянии 1,5 километра к северу от ныне действующего кладбища.

Новое кладбище будет не расширением Северного кладбища в сторону жилого сектора. Оно будет расположено еще дальше от поселков. Расстояние до жилой зоны поселка Тимашево составляет более 3,5 км, до поселка Максимовка – более 4 км. Для обслуживания нового объекта проектируется необходимая инфраструктура, парковочные места легкового автотранспорта и автобусов. Кроме того, будет построена подъездная дорога от автодороги в поселок Новые Черкассы. Пресс-служба администрации Уфы

Также отмечено, что кладбище не повлияет на качество питьевой воды, так как все ливневые и талые воды будут направлены в канализацию и после этого – в очистные сооружения. Потокам, помимо этого, будут препятствовать и насыпи объездной дороги.

Поселки Тимашево и Максимовка практически подключены к централизованному водоснабжению. Источник водоснабжения – Северный водозабор. Река Уфа находится в 5,8 км от Северного кладбища, Северный водозабор – еще дальше, в 7,7 км. В зону санитарной охраны источников водоснабжения территории существующих кладбищ «Северное» и «Северное-2», а также проектируемое кладбище не попадают. Пресс-служба администрации Уфы