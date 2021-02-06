В администрации Уфы рассказали, где будет построено новое кладбище
В мэрии Уфы
рассказали, где именно будет построено новое кладбище. Отмечено, что этим
вопросом задаются обеспокоенные жители поселков Максимовка и Тимашево.
Кладбище, по
информации уфимской администрации, будет построено в промышленной зоне, на
расстоянии 1,5 километра к северу от ныне действующего кладбища.
Новое кладбище будет
не расширением Северного кладбища в сторону жилого сектора. Оно будет
расположено еще дальше от поселков. Расстояние до жилой зоны поселка Тимашево
составляет более 3,5 км, до поселка Максимовка – более 4 км. Для обслуживания
нового объекта проектируется необходимая инфраструктура, парковочные места
легкового автотранспорта и автобусов. Кроме того, будет построена подъездная
дорога от автодороги в поселок Новые Черкассы.
Пресс-служба администрации Уфы
Также отмечено, что
кладбище не повлияет на качество питьевой воды, так как все ливневые и талые
воды будут направлены в канализацию и после этого – в очистные сооружения.
Потокам, помимо этого, будут препятствовать и насыпи объездной дороги.
Поселки Тимашево и
Максимовка практически подключены к централизованному водоснабжению. Источник
водоснабжения – Северный водозабор. Река Уфа находится в 5,8 км от Северного кладбища,
Северный водозабор – еще дальше, в 7,7 км. В зону санитарной охраны источников
водоснабжения территории существующих кладбищ «Северное» и «Северное-2», а
также проектируемое кладбище не попадают.
Пресс-служба администрации Уфы
Необходимо ли новое
кладбище? Да, ответили в уфимской мэрии, так как в резерве «Северного-2»
остается меньше 5 га, и к июлю текущего года они просто будут заполнены. А
выбор местности связан с тем, что в городе резерв подходящих для этих целей
мест почти исчерпан.