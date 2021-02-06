В Уфе пенсионерка несколько лет получает чужие платежки

Два дома, адрес один. Жители многоэтажки по адресу: Софьи Перовской, 13 получают платежные квитанции на имя людей, с которыми даже незнакомы. Так продолжается уже несколько лет. Хождения по инстанциям результата не дали. Их заверили, что двойных адресов быть не может.
Нина Шамонина живет в доме №13 по улице Софьи Перовской с 1983 года. Кто такая Надежда Свинцова – не имеет понятия. Но своевременно получает платежки, адресованные этой незнакомой женщине. Завидная регулярность квитанций насторожила пенсионерку. Она стала переживать, что вовсе останется без крыши над головой. В ЖЭУ женщину заверили: по ее адресу нет прописанных людей с фамилией Свинцова.
Другого 13-го дома по улице Софьи Перовской на карте Уфы нет. Поэтому Нине Шамониной ответили: будем и дальше присылать эти платежки на имя Свинцовой вам. Платить, конечно, пенсионерке не пришлось – лицевые счета разные.
Кстати, ее соседка тоже получает платежки, адресованные другой семье. Нина Шамонина отыскала дом-двойник. Действительно, частная жилая постройка, которой более 60 лет, на улице Софьи Перовской существует. Здесь зарегистрированы две семьи – именно их платежки получают жители многоквартирного дома.
Нина Шамонина переживает за то, чтобы ее квартира не приобрела в будущем статус спорной. По наследству жилплощадь должна перейти детям. В администрации Кировского района Уфы пообещали разъяснить ситуацию с двойными адресами к понедельнику.