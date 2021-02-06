В Уфе пенсионерка несколько лет получает чужие платежки

Два дома, адрес один. Жители многоэтажки по адресу: Софьи Перовской, 13 получают платежные квитанции на имя людей, с которыми даже незнакомы. Так продолжается уже несколько лет. Хождения по инстанциям результата не дали. Их заверили, что двойных адресов быть не может.

Нина Шамонина живет в доме №13 по улице Софьи Перовской с 1983 года. Кто такая Надежда Свинцова – не имеет понятия. Но своевременно получает платежки, адресованные этой незнакомой женщине. Завидная регулярность квитанций насторожила пенсионерку. Она стала переживать, что вовсе останется без крыши над головой. В ЖЭУ женщину заверили: по ее адресу нет прописанных людей с фамилией Свинцова.

Пошла дальше, квитанции-то у меня приходят. После домоуправления пошла в «Башэлектросбыт», потому что оттуда идут квитанции. Оператор сказал: да, она зарегистрирована по этому адресу. Нина Шамонина, жительница дома по ул.С.Перовской, 13

Другого 13-го дома по улице Софьи Перовской на карте Уфы нет. Поэтому Нине Шамониной ответили: будем и дальше присылать эти платежки на имя Свинцовой вам. Платить, конечно, пенсионерке не пришлось – лицевые счета разные.

Я телевизор смотрю, там отбирают у старушек квартиры. Мне 80 лет, я скоро пойду туда. И страшно, что у дочери могут эту квартиру отнять. Нина Шамонина, жительница дома по ул.С.Перовской, 13

Кстати, ее соседка тоже получает платежки, адресованные другой семье. Нина Шамонина отыскала дом-двойник. Действительно, частная жилая постройка, которой более 60 лет, на улице Софьи Перовской существует. Здесь зарегистрированы две семьи – именно их платежки получают жители многоквартирного дома.

У меня адрес: Софьи Перовской, 13. Это частный дом. В райсполкоме так оформили, не мы так оформляем. Надежда Свинцова, жительница дома по ул.С.Перовской, 13