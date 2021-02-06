В Башкирии показали, как будет выглядеть индустриальный комплекс «Уфимский»

В республике продолжается строительство крупнейшего индустриального комплекса «Уфимский». Это площадка, которая создается для комфортного размещения различных предприятий. Проектом занимается Корпорация развития Башкортостана. Уже найдены несколько крупных резидентов, желающих разместиться на территории комплекса.

Кирпичик за кирпичиком растёт здание, которое должно стать местом роста экономики республики. «Уфимский» – самый крупный индустриальный парк в Башкортостане. А масштабы комплекса лучше всего видны с воздуха. Сейчас заключены два соглашения с будущими резидентами.

У резидентов индустриального парка будет ряд преимуществ. Во-первых, сокращается предынвестиционный период. Зайдя на площадку, предприятие может сразу начать работу. Во-вторых, весь сервис, как, например, круглосуточная охрана, клининговые услуги, будет возлагаться не на резидентов, а на управляющую компанию. И третье: предприятия могут быть освобождены от налога на имущество.

Комплекс будет состоять из двух производственных корпусов и прилегающих к ним административных зданий. Сейчас полным ходом идут фасадные работы. Завершается монтаж ферм и колон второго строения. На объекте работают более 120 человек и более двух десятков единиц строительной техники. Строители шутят: так много по строительной площадке, наверное, не ходили никогда.