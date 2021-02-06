Шахматист Сергей Карякин провел сеанс одновременной игры в Башкирии

Известный на весь мир гроссмейстер провел в Гафурийском районе сеанс одновременной игры. Обладатель Кубка мира Сергей Карякин параллельно сыграл с 20 игроками. Турнир в селе Красноусольское организовали в рамках подготовки чемпиона к международным соревнованиям.

Перед первым шагом – приветственное рукопожатие. Большинству игроков этой шахматной партии от девяти до 12 лет. Впрочем, за плечами многих уже есть победы в региональных турнирах и чемпионские титулы. Однако с таким соперником они столкнулись впервые.

Чуть-чуть проигрываю позиции, он зашел на этот фланг и начал нападать. Даниил Никифоров, участник шахматного турнира

Главным оппонентом на этом сеансе одновременной игры выступил обладатель Кубка мира – один из лучших шахматистов. В 12 лет Сергея Карякина включили в книгу Гиннеса как самого молодого гроссмейстера в истории. В 2016-м он одержал победу в турнире претендентов, но проиграл действующему чемпиону мира Магнусу Карлсену.

Сеанс одновременной игры в какой-то степени уравнивает шансы игроков на победу. Сила профессионала компенсируется большим количеством противников. В данном случае их 12, а значит, для хороших шахматистов есть вполне реальная возможность обыграть чемпиона.

Сергей Карякин одновременно сыграл с 20 игроками. Самый взрослый – 80-летний Винер Мазитов – выбыл из игры первым.

Обидно. Я так не играл. Винер Мазитов, участник шахматного турнира

Не избежала поражения и самая юная участница – Ясмина Абдрашитова.

Знала, что проиграю, потому что он сильный очень. Ясмина Абдрашитова, участница шахматного турнира

Шахматы – это не только гимнастика для мозгов. Сергею Карякину пришлось безостановочно наматывать круги, переходя от одного игрока к другому. Параллельно за соблюдением правил игры наблюдал судья.

Несколько игроков пытались раньше сыграть, но мы им кое-что сказали, и все нормально. Все соблюдают правила, идеально все проходит. Партий много, участники пробуют жертвовать, обхитрить, но Сергей не попался пока на уловки. Максим Ибрагимов, главный судья шахматного турнира

Желающих участвовать было больше, но из-за пандемии число игроков пришлось ограничить. Турнир организовали в рамках подготовки Сергея Карякина к международным соревнованиям.

Подрастающее поколение должно увидеть наглядный пример, что через шахматы можно стать известным и сильным человеком. Кроме того, через шахматы можно развивать оба полушария мозга. Филюс Ишбулатов, председатель Федерации шахмат Республики Башкортостан

Спустя полтора часа после начала противостоять чемпиону остались два игрока – девятилетний летний Даниил и 12-летний Тимербулат. Оба в итоге проиграли, хотя даже сам чемпион признался: был реальный шанс на ничью.

Он выиграл, но с большим трудом. Времени не хватило в конце подумать. Тимербулат Арсланов, участник шахматного турнира

Ну а Сергей Карякин отметил: главное – получать удовольствие от игры, в этом случае и поражение не страшно. Для достижения результата он ежедневно проводит за шахматной доской около пяти часов.

Для этого нужно желание прогрессировать, побеждать. Шансы есть у всех, самое главное – работать над собой. Если вы будете работать, результат обязательно придет. Я успел посмотреть, что здесь прекрасная природа, здесь очень красиво. Надеюсь, что буду приезжать сюда чаще. Сергей Карякин, гроссмейстер