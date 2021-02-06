Шахматист Сергей Карякин провел сеанс одновременной игры в Башкирии

Известный на весь мир гроссмейстер провел в Гафурийском районе сеанс одновременной игры. Обладатель Кубка мира Сергей Карякин параллельно сыграл с 20 игроками. Турнир в селе Красноусольское организовали в рамках подготовки чемпиона к международным соревнованиям.
Перед первым шагом – приветственное рукопожатие. Большинству игроков этой шахматной партии от девяти до 12 лет. Впрочем, за плечами многих уже есть победы в региональных турнирах и чемпионские титулы. Однако с таким соперником они столкнулись впервые.
Главным оппонентом на этом сеансе одновременной игры выступил обладатель Кубка мира – один из лучших шахматистов. В 12 лет Сергея Карякина включили в книгу Гиннеса как самого молодого гроссмейстера в истории. В 2016-м он одержал победу в турнире претендентов, но проиграл действующему чемпиону мира Магнусу Карлсену.
Сеанс одновременной игры в какой-то степени уравнивает шансы игроков на победу. Сила профессионала компенсируется большим количеством противников. В данном случае их 12, а значит, для хороших шахматистов есть вполне реальная возможность обыграть чемпиона.
Сергей Карякин одновременно сыграл с 20 игроками. Самый взрослый – 80-летний Винер Мазитов – выбыл из игры первым.
Не избежала поражения и самая юная участница – Ясмина Абдрашитова.
Шахматы – это не только гимнастика для мозгов. Сергею Карякину пришлось безостановочно наматывать круги, переходя от одного игрока к другому. Параллельно за соблюдением правил игры наблюдал судья.
Желающих участвовать было больше, но из-за пандемии число игроков пришлось ограничить. Турнир организовали в рамках подготовки Сергея Карякина к международным соревнованиям.
Спустя полтора часа после начала противостоять чемпиону остались два игрока – девятилетний летний Даниил и 12-летний Тимербулат. Оба в итоге проиграли, хотя даже сам чемпион признался: был реальный шанс на ничью.
Ну а Сергей Карякин отметил: главное – получать удовольствие от игры, в этом случае и поражение не страшно. Для достижения результата он ежедневно проводит за шахматной доской около пяти часов.
В сентябре в Башкортостане впервые состоится Суперфинал чемпионата России – самые крупные соревнования в стране. Попасть на них – мечта любого шахматиста. Сегодняшнее поражение юные любители восприняли как еще один урок. Ведь, как говорят гроссмейстеры, прежде чем стать хорошим игроком, нужно проиграть сотни партий.