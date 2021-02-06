В Уфе провели выставку голубей

В Уфе сегодня состоялась выставка голубей и декоративных птиц. Своих питомцев в столицу Башкортостана привезли не только голубеводы республики, но и увлеченные своим делом жители Самарской области и Татарстана. Организатором пернатой экспозиции выступил союз голубеводов «Уфимский спартак», который представил на выставке свою породу сизокрылых.

У нас есть башкирская порода – уфимский спартак. Мы одни из последних, кто развивает, продвигает нашу птицу по всей России. Заинтересовались в Новосибирске, Москве, Саратове.

Сначала дед, потом отец и теперь сам. Голубеводством Юрий Яковлев, приехавший на уфимскую выставку из Стерлитамака, занимается лет 70. В его пернатой коллекции на сегодняшний день около 150 особей. Для пенсионера это не просто хобби, а дело всей его жизни.