В Уфе прошла закрытая премьера фильма «Право выбора»

Картина местами очень жестокая, но показывает ситуации, когда необдуманное решение может привести к трагедии. По словам режиссера Елены Пискарёвой, сейчас тема абортов считается запретной в российском обществе, однако фильм может вывести её из тени. Священнослужители также выступают против искусственного прерывания беременности и рассчитывают, что фильм «Право выбора» покажут и по центральным телеканалам.