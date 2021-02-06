В Уфе прошла закрытая премьера фильма «Право выбора»

В Конгресс-холле «Торатау» в Уфе состоялась закрытая премьера фильма, рассказывающего о проблеме абортов в России.

Картина местами очень жестокая, но показывает ситуации, когда необдуманное решение может привести к трагедии. По словам режиссера Елены Пискарёвой, сейчас тема абортов считается запретной в российском обществе, однако фильм может вывести её из тени. Священнослужители также выступают против искусственного прерывания беременности и рассчитывают, что фильм «Право выбора» покажут и по центральным телеканалам.

Фото №1 - В Уфе прошла закрытая премьера фильма «Право выбора»

Мы знаем, что в частных клиниках и других областях существуют тёмные пятна по статистике по абортам. Этот фильм поднимает серьезную нравственную проблему: может ли врач сегодня отказаться сделать аборт по своему нравственному выбору, пытаясь остаться нравственным человеком? Сделать этический выбор в пользу жизни ребенка.

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И сегодня мы должны, осознавая вот эту трагедию, в которую вовлечены очень многие, мы должны разработать комплекс мер. Сегодня в Государственной думе совместно с экспертами, с медицинским сообществом мы разработали целый ряд предложений, которые хотим обсуждать с обществом, вместе двигаться в этом направлении. 

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