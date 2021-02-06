В Уфе стартовали III Евразийские студенческие игры

В Уфе проходят третьи открытые Евразийские студенческие игры боевых искусств. Накануне состоялась торжественная церемония открытия в спортивном зале Башкирского государственного аграрного университета.
А уже сегодня на ковре и татами состоялись поединки по ушу, тхэквондо, в мас-рестлинге и в боевом самбо. Соревнования среди учащихся ссузов и вузов продлятся четыре дня на нескольких площадках.
Поединки и показательные выступления пройдут в 15 спортивных дисциплинах. При этом организаторы учли непростую эпидемиологическую ситуацию и внесли изменения в проведение форума.