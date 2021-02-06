В Уфе стартовали III Евразийские студенческие игры

В Уфе проходят третьи открытые Евразийские студенческие игры боевых искусств. Накануне состоялась торжественная церемония открытия в спортивном зале Башкирского государственного аграрного университета.

А уже сегодня на ковре и татами состоялись поединки по ушу, тхэквондо, в мас-рестлинге и в боевом самбо. Соревнования среди учащихся ссузов и вузов продлятся четыре дня на нескольких площадках.

Хотелось бы, чтобы больше у нас стран было представлено. Но несмотря на это, я считаю, что очень много приехало спортсменов из других государств.

Игорь Пасько, руководитель проекта всероссийских Студенческих игр боевых искусств

Поединки и показательные выступления пройдут в 15 спортивных дисциплинах. При этом организаторы учли непростую эпидемиологическую ситуацию и внесли изменения в проведение форума.

Башкорт йыры 2020
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии