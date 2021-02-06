Уфимский мотогонщик выиграл Мемориал Габдрахмана Кадырова

Победителем Мемориала Габдрахмана Кадырова второй год подряд становится уфимец Никита Богданов. Сегодня на стадионе «Строитель» прошло первенство России среди юниоров по мотогонкам на льду.

Башкортостан представляли четыре участника. Гонки проходили в непростых погодных условиях. Сначала плюсовая температура не позволила спортсменам вовремя выйти на тренировку, а уже по ходу заездов начался снегопад. Несмотря на все сложности в первый соревновательный день, уфимский гонщик Никита Богданов занял первое место. Вторым стал еще один представитель Уфы Никита Тарасов. Третий – Евгений Сайдуллин из Тольятти.

Несмотря на погодные трудности, организаторы справились с задачей и смогли сохранить и подготовить дорожку. Практически соревнования прошли без падений. Мы радуемся победе Никиты Богданова в первый день соревнований. Николай Красников, председатель правления Центра технических видов спорта им.г.Кадырова

Готовились, пытались выехать на 100 процентов, получилось на 98. Но завтра будет лучше. Никита Богданов, участник соревнований, победитель 22-го мемориала Габдрахмана Кадырова.