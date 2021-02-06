Уфимский мотогонщик выиграл Мемориал Габдрахмана Кадырова

Победителем Мемориала Габдрахмана Кадырова второй год подряд становится уфимец Никита Богданов. Сегодня на стадионе «Строитель» прошло первенство России среди юниоров по мотогонкам на льду.
Башкортостан представляли четыре участника. Гонки проходили в непростых погодных условиях. Сначала плюсовая температура не позволила спортсменам вовремя выйти на тренировку, а уже по ходу заездов начался снегопад. Несмотря на все сложности в первый соревновательный день, уфимский гонщик Никита Богданов занял первое место. Вторым стал еще один представитель Уфы Никита Тарасов. Третий – Евгений Сайдуллин из Тольятти.
Кроме медалей первенства России юниоры разыграют путевку на чемпионат Европы, который состоится в марте. Всего на континентальном первенстве в Польше Россию представят два спортсмена, один из них Никита Богданов. Завтра состоится второй соревновательный день.