В Башкирии прошли соревнования этапа Кубка мира по сноуборду

В Абзелиловском районе республики сегодня прошли соревнования этапа Кубка мира по сноуборду в дисциплине параллельный гигантский слалом. Всеволод Мартынов из Уфы занял 41 место в квалификации и не смог побороться в решающих стадиях.

Воспитанница башкирского спорта Милена Быкова сумела дойти до четвертьфинала. У женщин победу одержала Рамона Терезия Хофмайстер из Германии. У мужчин Дмитрий Логинов в финале опередил соотечественника Игоря Слуева.

Завтра там же пройдут соревнования в параллельном слаломе. В прямом эфире их покажет БСТ. Начало в 13:00.