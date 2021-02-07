Четыре жителя Башкирии погибли в страшной аварии

В Свердловской области на 7 км обхода города Нижние Сарги произошла страшная авария. Накануне, 6 февраля, там зафиксировано лобовое столкновение двух автомобилей – ВАЗ-2110 и «Шкода».

На месте аварии работали семь экипажей ДПС. Известно, что авария произошла на спуске. В регионе прошёл небольшой дождя, а к вечеру дороги подморозило, что спровоцировало появление гололедицы. «Шкода» направлялась вверх по спуску в сторону Михайловска, а «десятка» наоборот спускалась вниз из Башкирии в сторону Екатеринбурга.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы МВД Свердловской области Валерий Горелых изданию РИА «Новости».

В ДТП погибли пять человек – трое мужчин и женщина из Башкирии и ещё один мужчина, уроженец соседнего региона. Ещё трое пострадавших были экстренно госпитализированы.