В Башкирии без вести пропал 17-летний студент

В Башкирии ведутся поиски 17-летнего Дмитрия Десяткина. Молодой человек пропал ещё в январе. Известно, что последний раз парня видели в родном селе Кушнаренково.

Дмитрий провёл каникулы дома, а потом уехал в Уфу на учёбу. Парень учится в автотранспортном колледже. Но с тех пор местонахождение Дмитрия неизвестно никому – колледж не располагает информацией о студенте, друзья его после приезда не видели, с семьёй Дмитрий не связывается.

Обеспокоенные близкие распространили ориентировку о пропавшем в социальных сетях, потому что такое поведение совсем для него не характерно. Издание ГорОбзор.ру передаёт слова брата Дмитрия, который отмечает, что он всегда предупреждал семью, если собирался куда-то уехать. У родных самые страшные предположения в голове, поэтому они бьют тревогу.

Приметы Дмитрия: рост 170 см, глаза карие, а волосы русые. Предположительно был одет в джинсы и чёрную куртку с мехом.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Дмитрия, просят сообщить по номерам 112 или 8 917 342 70 82.