В Уфе хозяева отказались от растолстевшего лабрадора

Жители Уфы отказались от своего растолстевшего лабрадора. Вес пса по кличке Хаммер достиг целых 88 кг, что поразило даже опытных ветеринаров.
Владельцы лабрадора привели питомца в ветклинику, чтобы усыпить. Но, к счастью, за Хаммера вступились челябинские зоозащитники, которые и забрали толстячка к себе.
Каналу «360» представители центра «ЛАБРиКО» сообщили, что два человека помогали выйти Хаммеру из машины – из-за большого веса даже это простое действие было трудным для лабрадора.
Хаммера не только спасли от смерти, но и занялись его здоровьем. Сейчас 6-летний лабрадор придерживается строгой диеты и часто гуляет. Собачий фитнес пока бедняге не доступен, так как из-за лишнего веса у Хаммера начались проблемы с сердцем. В остальном лабрадор здоров и доволен. А недавно он смог поваляться на спине, хотя раньше не мог лечь даже на бок.
Фото: соцсети.