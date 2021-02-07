В Уфе хозяева отказались от растолстевшего лабрадора

Владельцы лабрадора привели питомца в ветклинику, чтобы усыпить . Но, к счастью, за Хаммера вступились челябинские зоозащитники, которые и забрали толстячка к себе.

Хаммера не только спасли от смерти, но и занялись его здоровьем. Сейчас 6-летний лабрадор придерживается строгой диеты и часто гуляет. Собачий фитнес пока бедняге не доступен, так как из-за лишнего веса у Хаммера начались проблемы с сердцем. В остальном лабрадор здоров и доволен. А недавно он смог поваляться на спине, хотя раньше не мог лечь даже на бок.