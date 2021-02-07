В Башкирии пара лыжников заблудилась и замёрзла в зимнем лесу

6 февраля в лесу в Нуримановском районе пропала пара молодых лыжников. Парень и девушка решили посвятить день активному отдыху, но внезапно началась сильная метель.

Фото №1 - В Башкирии пара лыжников заблудилась и замёрзла в зимнем лесу

Бедняги не были готовы к такой плохой видимости и заблудились в лесу. Лыжники дозвонились до Системы-112, и на помощь к «потеряшкам» выехала группа спасателей из села Павловка.

К счастью, лыжников удалось быстро найти в зимнем лесу. Их доставили в соседнее село, где находился автомобиль «потеряшек». Помощь врачей лыжникам не понадобилась.

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