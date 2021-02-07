В Башкирии за сутки вновь скончались 4 человека с коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по заболевшим в каждом регионе. Информация была опубликована на сайте стопкоронавирус.рф.
Так, за последние сутки в Башкирии было зарегистрировано ещё 164 заболевших COVID-19. По состоянию на 7 февраля, в республике выявлено 25 403 пациента с подтвержденным коронавирусом.
При этом с выздоровлением за сутки выписали 103 человека, а за всё время – 19 314. Смертью закончилось ещё 4 случая заболевания, как и накануне. Общее количество смертей достигло 204.