В Башкирии за сутки вновь скончались 4 человека с коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по заболевшим в каждом регионе. Информация была опубликована на сайте стопкоронавирус.рф.

Так, за последние сутки в Башкирии было зарегистрировано ещё 164 заболевших COVID-19. По состоянию на 7 февраля, в республике выявлено 25 403 пациента с подтвержденным коронавирусом.