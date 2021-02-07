В России 434 тысячи пациентов болеют коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по заболевшим в России. Так, за сутки вновь было зарегистрировано менее 17 тысяч зараженных.

По состоянию на 7 февраля, в России выявлен 3 967 281 случай заболевания коронвирусом. За сутки этот показатель увеличился на 16 048 человек. При этом одновременно болеют 434 410 пациентов.