В России 434 тысячи пациентов болеют коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по заболевшим в России. Так, за сутки вновь было зарегистрировано менее 17 тысяч зараженных.
По состоянию на 7 февраля, в России выявлен 3 967 281 случай заболевания коронвирусом. За сутки этот показатель увеличился на 16 048 человек. При этом одновременно болеют 434 410 пациентов.
С выздоровлением выписано 19 884 человек, за всё время – 3 456 210. Смертью закончилось ещё 432 случая заболевания, среди которых 4 из Башкирии. Общее количество смертей от коронавируса достигло 76 661.