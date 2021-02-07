В Уфе группа агрессивных подростков напала на автобус

В социальных сетях распространяется видеозапись жуткого происшествия. На пассажирский автобус напала группа агрессивных подростков. Об этом рассказали очевидцы в группе «Дорожный патруль Уфа».

На кадрах хорошо видно, как группа подростков начала закидывать пассажирский «ПАЗик» снежками и льдинами. Многие из них были в масках и чёрной одежде. Один из пассажиров попытался успокоить обезумевшую молодёжь, но потерпел неудачу – мальчики не остановились.

Тогда пассажиры попросили водителя, который вышел разобраться с подростками, поскорее уехать. А один из нападавших даже попытался побежать за транспортом.

Что стало причиной такой внезапной атаки на обычный автобус – неизвестно.