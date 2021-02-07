В Башкирии за одну ночь в огне погибли двое мужчин

В Башкирии за последние сутки произошло два смертельных пожара. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РБ. Причины произошедшего выясняют дознаватели.

Один из пожаров зафиксирован в деревне Верный Иглинского района. Огнём охватило бревенчатый дом. После тушения на сгоревшей территории было найдено тело 54-летнего мужчины, который предположительно был хозяином дома.

Ещё один пожар произошёл в деревне Айдагулово Альшеевского района. Именно там огнём охватило частный дом по улице Магистральной. В пожаре погиб 60-летний мужчина.