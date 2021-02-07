В Уфе ограбили машину священнослужителя

В Уфе произошло ограбление автомобиля муллы. Инцидент зафиксирован ещё в минувшую пятницу возле Первой соборной мечети на улице Тукаева.

Фото №1 - В Уфе ограбили машину священнослужителя

Как сообщает издание «КП-Уфа», мулла припарковал «Хёндай Солярис» на обочине. Вечером после работы в мечети священнослужитель заметил свою машину вскрытой. Злоумышленники стащили сумку. Но денег, по словам муллы, там не было, лишь документы.

Священнослужитель обратился в полицию. Было возбуждено уголовное дело. С места преступления изъяты улики: следы материала и обуви.

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