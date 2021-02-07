В Башкирии назвали основные причины смертельных ДТП

Многодетную молодую маму, погибшую в массовом ДТП, похоронили в Бакалинском районе. 25-летняя автоледи стала невольной участницей страшной аварии, когда ехала по трассе со своими детьми и братом. Они госпитализированы с различными травмами. Всего же за минувшую неделю на дорогах республики зафиксированы десятки происшествий, основными причинами которых стали превышение скорости, несоблюдение дистанции и выезд на встречку.
В одно мгновение трое несовершеннолетних детей лишились своей мамы в ДТП по вине невнимательного водителя встречного авто. Hyundai Solaris столкнулся с попутной «Ладой Калиной», после чего вылетел на встречку, где в тот момент ехал Daewoo Matiz. За рулём малолитражки была 25-летняя девушка, которая везла двоих детей в детский сад. В салоне также находился ее брат. Юных пассажиров спасли автокресла, а их мама погибла на месте.
Ещё одна авария со смертельным исходом произошла в Туймазинском районе. «Лада Калина» столкнулась со встречным УАЗом. Удар пришелся в пассажирскую сторону вазовского седана, в результате чего 55-летняя женщина скончалась на месте. Ее супруг, водитель, госпитализирован. В причинах дорожного происшествиях разбираются полицейские.
За минувшую неделю в Башкирии произошло 36 ДТП, в которых погибло четыре человека, 49 получили травмы. Статистика резко возросла в последние два дня, когда на республику обрушился мощный снегопад. На дорогах образовалась гололедица. Чтобы избежать более серьезных аварий, были введены ограничения на движение большегрузов, автобусов и такси по федеральным трассам.
За прошлый год в республике произошло более 3700 аварий, в которых погибли 454 человека и еще около четырех с половиной тысяч получил ранения. Об этом сообщил главный госавтоинспектор региона Динар Гильмутдинов на ежегодной пресс-конференции. Чаще всего причинами ДТП становились нарушение правил проезда перекрестков, неправильный выбор дистанции, выезд на встречку, непредставление приоритета пешеходам на регулируемых переходах. Названы и самые аварийные дни недели.
В выходные инспекторы ГИБДД провели масштабный рейд по всей республике. К коллегам присоединился и главный госавтоинспектор Башкортостана.
От ответственности уйти водителю всё же не удалось. Теперь мужчине грозит административный арест, машину инспекторы поместили на штрафстоянку. В ходе профилактического рейда сотрудники ДПС по всей республике задержали 64 нетрезвых водителя, выявили порядка трех тысяч нарушений правил дорожного движения.
А эти кадры снял уфимский таксист. Буйный пассажир сначала прямо в салоне иномарки избил свою спутницу, а потом с кулаками набросился на водителя во время движения. Эта история вполне могла пополнить статистику аварийности на дорогах, если бы не проезжающий мимо экипаж ДПС. Инспекторы задержали нетрезвого мужчину. Между тем на смену рекордной февральской оттепели пришла более традиционная для этого времени погода. Синоптики прогнозируют похолодание до -30 градусов и ниже. На дорогах гололёд. Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать скоростной режим, а пешеходов быть внимательными, переходя дорогу.