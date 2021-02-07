В Башкирии назвали основные причины смертельных ДТП

Многодетную молодую маму, погибшую в массовом ДТП, похоронили в Бакалинском районе. 25-летняя автоледи стала невольной участницей страшной аварии, когда ехала по трассе со своими детьми и братом. Они госпитализированы с различными травмами. Всего же за минувшую неделю на дорогах республики зафиксированы десятки происшествий, основными причинами которых стали превышение скорости, несоблюдение дистанции и выезд на встречку.

В одно мгновение трое несовершеннолетних детей лишились своей мамы в ДТП по вине невнимательного водителя встречного авто. Hyundai Solaris столкнулся с попутной «Ладой Калиной», после чего вылетел на встречку, где в тот момент ехал Daewoo Matiz. За рулём малолитражки была 25-летняя девушка, которая везла двоих детей в детский сад. В салоне также находился ее брат. Юных пассажиров спасли автокресла, а их мама погибла на месте.

Ещё одна авария со смертельным исходом произошла в Туймазинском районе. «Лада Калина» столкнулась со встречным УАЗом. Удар пришелся в пассажирскую сторону вазовского седана, в результате чего 55-летняя женщина скончалась на месте. Ее супруг, водитель, госпитализирован. В причинах дорожного происшествиях разбираются полицейские.

За минувшую неделю в Башкирии произошло 36 ДТП, в которых погибло четыре человека, 49 получили травмы. Статистика резко возросла в последние два дня, когда на республику обрушился мощный снегопад. На дорогах образовалась гололедица. Чтобы избежать более серьезных аварий, были введены ограничения на движение большегрузов, автобусов и такси по федеральным трассам.

Количество аварий в условиях непогоды – в метель и в снегопад увеличивается в два раза. Вместе с тем растёт и тяжесть последствий. Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения госавтоинспекции. Линар Зиннуров, старший инспектор по особым поручениям УГИБДД МВД по Республике Башкортостан

За прошлый год в республике произошло более 3700 аварий, в которых погибли 454 человека и еще около четырех с половиной тысяч получил ранения. Об этом сообщил главный госавтоинспектор региона Динар Гильмутдинов на ежегодной пресс-конференции. Чаще всего причинами ДТП становились нарушение правил проезда перекрестков, неправильный выбор дистанции, выезд на встречку, непредставление приоритета пешеходам на регулируемых переходах. Названы и самые аварийные дни недели.

В декабре самые аварийные дни были суббота и воскресенье, а в течение года самые аварийные дни были пятница и суббота. Но в декабре мы пересмотрели, чтобы инспектора хотя бы могли оказать помощь участникам дорожного движения. Вот если в прошлом году задержали почти 17 тысяч водителей в состоянии алкогольного опьянения, то в какой-то мере мы сберегли жизни. Динар Гильмутдинов, начальник УГИБДД МВД по Республике Башкортостан

В выходные инспекторы ГИБДД провели масштабный рейд по всей республике. К коллегам присоединился и главный госавтоинспектор Башкортостана.

От ответственности уйти водителю всё же не удалось. Теперь мужчине грозит административный арест, машину инспекторы поместили на штрафстоянку. В ходе профилактического рейда сотрудники ДПС по всей республике задержали 64 нетрезвых водителя, выявили порядка трех тысяч нарушений правил дорожного движения.