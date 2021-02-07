Как будет развиваться экономика Башкирии в 2021 году

На неделе в Башкортостане приняли третий пакет мер по повышению устойчивости экономики. Общая сумма составила 9,7 млрд рублей. В отличие от первых двух, новый комплекс должен стать настоящим драйвером развития.
Как отметил руководитель региона, экономика республики сразу по нескольким направлениям чувствует себя лучше, чем во многих других российских субъектах. Но взятые темпы нужно не просто сохранить, а превзойти. Амбициозные задачи в части привлечения инвестиций – в планах стоят 40 масштабных проектов на общую сумму не менее 20 млрд рублей.
Место, где будет рождаться большой бизнес. Вот так сейчас выглядит площадка самого крупного в республике индустриального комплекса. 20 тысяч квадратных метров – площадь двух производственных корпусов. И это не считая прилегающего участка. Пока здесь вовсю работают строители, но уже к середине года свои производственные цеха начнут открывать резиденты.
Индустриальный парк «Уфимский» должен стать местом роста экономики. Выстраивать свой бизнес здесь выгодно. Зайдя на площадку, резидент может сразу начать работу. К тому же предприятия могут быть освобождены от налога на имущество. Весь сервис, начиная от уборки территорий до охраны, ложится на плечи управляющей компании. Ну и еще одно неоспоримое преимущество – хорошая логистика. Прямой выезд на федеральную трассу М5 и выход на ветку железной дороги. Все условия, чтобы резиденты чувствовали себя как дома. Два соглашения уже заключены.
Впрочем, это лишь начало. Инициатор проекта парка – Корпорация развития Башкортостана – в 2021 ставит амбициозные цели по привлечению инвестиций в регион. Речь о 40 масштабных проектах на сумму не менее 20 млрд рублей. Новый стимул получит особая экономическая зона «Алга», расположенная в Стерлитамакском и Ишимбайском районах. Сейчас на этой территории зарегистрированы шесть резидентов, еще троих в ближайшее время планируется пригласить на «Инвестчас».
Для поддержки экономики в Башкортостане принят третий антикризисный пакет. Он включает 66 мер на 9,7 млрд. рублей. Предпринимателям продлят налоговые каникулы. Одним из основных нововведений станет полное обнуление ставки по единому сельскохозяйственному налогу. Проекты по производству безалкогольных напитков смогут получить государственное софинансирование до 5 млн. рублей, появится «Скорая экспортная помощь», которая поможет вывести конкурентоспособную продукцию за рубеж. Республика также запускает механизм возмещения части затрат предприятиям на внедрение импортозамещающих технологий.
Объём продукции сельского хозяйства по итогам года увеличился на 3 %, а ввод жилья – на 3,5 %. При этом в среднем по стране отмечается спад жилищного строительства. Как отметил Глава республики, взятые темпы нужно сохранить.
Несмотря на пандемию, в республике удалось не допустить обвала экономики. Ограничения постепенно снимаются. И теперь основная задача, которая стоит перед правительством в этом году – направить ресурсы и энергию на восстановление докоронавирусных показателей в экономике.