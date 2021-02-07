Вакцинация от COVID-19: как записаться на прививку в Башкирии

В нашей семье я первый человек, который привился. Когда с женой на эту тему разговаривали, она говорит: Эльбрус, давай ты будешь первым. На тебе посмотрим, а потом с остальными придём. Надеюсь, что мои друзья и родственники тоже последуют моему примеру и тоже сделают прививку.

Эльбрус Нигматуллин, самый сильный человек в России