Вакцинация от COVID-19: как записаться на прививку в Башкирии

В Башкирии продолжается добровольная вакцинация от коронавируса. Уфимское моторостроительное объединение уже получило для своих работников более тысячи доз препарата «ГамКовидВак». Иммунизация проходит без отрыва от производства. Более четырех тысяч жителей региона записались на вакцинацию от COVID-19 через портал «Госуслуги». Прививку на себе решил проверить и самый сильный человек России. Как хранят вакцину и кому можно её вводить?

Самый сильный человек России в очереди за вакциной от коронавируса оказался самым скромным. Заняв место, ждал приглашения в кабинет для медосмотра. И даже терапевт за маской не сразу узнала строгмена, которому под силу сдвинуть с места многотонный пассажирский самолёт.

Если во время очередного рекорда сердцебиение Эльбруса Нигматуллина зашкаливало, то перед вакцинацией он совершенно спокоен, давление тоже в норме. Медработник не выявила у него противопоказаний. В прививочном кабинете сама процедура заняла не более минуты. Выйдя в коридор, атлет признался, кто смог уговорить самого сильного человека России сделать укол от коронавируса.

В нашей семье я первый человек, который привился. Когда с женой на эту тему разговаривали, она говорит: Эльбрус, давай ты будешь первым. На тебе посмотрим, а потом с остальными придём. Надеюсь, что мои друзья и родственники тоже последуют моему примеру и тоже сделают прививку.

Эльбрус Нигматуллин, самый сильный человек в России

Повторную прививку нужно будет сделать через три недели, лишь после этого «ГамКовидВак» заработает на 100%. Но вакцинации подлежат не все граждане, есть ограничения. Беременным и кормящим мамам, онкобольным введение сыворотки противопоказано. Кроме того, ставить антиковидную прививку нельзя и тем, кто перенес инфекцию в течение последних шести месяцев.

Противопоказания есть, они предусмотрены производителем вакцины. В первую очередь острые респираторные вирусные инфекции. То есть, если вы в настоящий момент болеете, у вас сопли, температура, конечно, вакцинироваться не стоит. Если вы недавно переболели, буквально несколько дней назад, то тоже стоит немного подождать.

Булат Гарифуллин, главный врач городской клинической больницы №13

УМПО – одно из крупнейших предприятий республики, на котором трудятся более 20 тысяч человек. Чтобы вакцинировать персонал без отрыва от производства. С января процедуру проводят прямо на территории объединения сразу в трёх здравпунктах.

В морозильной камере 18-20 градусов холода. Мы достаём из коробки флакон, ставим на рабочий стол. В течение получаса он размораживается.

Лилия Тазетдинова, фельдшер
Пенальти

Для вакцинации персонала УМПО получило дополнительно тысячу доз препарата «ГамКовидВак», которых хватит на пять тысяч сотрудников. На прививку многие приходят сразу всем цехом.

 Я прививки не боюсь. Сегодня прохожу второй этап вакцинации.

Алсу Щепотьева, журналист Янаул ТВ

Полным ходом вакцинация идет и в Янауле. Проверить действие прививки на себе решили и местные журналисты, и медицинские работники. Медсестра Раушания Хузина сделала уже вторую дозу.

Первую вакцину получила 12 января. Немного была температура, рука болела. Ничего страшного.

Раушания Хузина, участковая медицинская сестра

Поэтапное вакцинирование работников от коронавируса начал и аэропорт «Уфа». Первую прививку сделали 40 человек. До этого они сдали анализы на отсутствие антител к COVID-19 и проверились на наличие противопоказаний. Всего в аэропорту 1,5 тысячи сотрудников.

Я не болею, чувствую себя хорошо. Хочу обезопасить близких.

Фания Сулейманова, сотрудник службы транспортной и авиационной безопасности аэропорта «Уфа»

Наши сотрудники ежедневно контактируют с большим количеством людей. Мы должны предпринять все усилия, чтобы сохранить здоровье коллег и пассажиров.

Гузель Валеева, главный врач медицинской санитарной части аэропорта «Уфа»

Победить коронавирус можно, достигнув коллективного иммунитета. И если вы ещё не переболели ковидом, то вакцинация позволит получить антитела для защиты организма.

Мы очень часто контактируем с пожилыми людьми. Чтобы не заразиться и их не заразить, решил сделать прививку.

Вадим Хайбуллин, волонтёр 

Желающих получить заветные антитела оказалось немало. Через портал «Госуслуги» на вакцинацию от COVID-19 записалось уже свыше четырех тысяч жителей республики. У каждого, кто выбирает прививку, причины разные, но цель одна – сохранить здоровье и не заразить близких.

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Уфиская волна