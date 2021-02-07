Вакцинация от COVID-19: как записаться на прививку в Башкирии

В Башкирии продолжается добровольная вакцинация от коронавируса. Уфимское моторостроительное объединение уже получило для своих работников более тысячи доз препарата «ГамКовидВак». Иммунизация проходит без отрыва от производства. Более четырех тысяч жителей региона записались на вакцинацию от COVID-19 через портал «Госуслуги». Прививку на себе решил проверить и самый сильный человек России. Как хранят вакцину и кому можно её вводить?
Самый сильный человек России в очереди за вакциной от коронавируса оказался самым скромным. Заняв место, ждал приглашения в кабинет для медосмотра. И даже терапевт за маской не сразу узнала строгмена, которому под силу сдвинуть с места многотонный пассажирский самолёт.
Если во время очередного рекорда сердцебиение Эльбруса Нигматуллина зашкаливало, то перед вакцинацией он совершенно спокоен, давление тоже в норме. Медработник не выявила у него противопоказаний. В прививочном кабинете сама процедура заняла не более минуты. Выйдя в коридор, атлет признался, кто смог уговорить самого сильного человека России сделать укол от коронавируса.
Повторную прививку нужно будет сделать через три недели, лишь после этого «ГамКовидВак» заработает на 100%. Но вакцинации подлежат не все граждане, есть ограничения. Беременным и кормящим мамам, онкобольным введение сыворотки противопоказано. Кроме того, ставить антиковидную прививку нельзя и тем, кто перенес инфекцию в течение последних шести месяцев.
УМПО – одно из крупнейших предприятий республики, на котором трудятся более 20 тысяч человек. Чтобы вакцинировать персонал без отрыва от производства. С января процедуру проводят прямо на территории объединения сразу в трёх здравпунктах.
Для вакцинации персонала УМПО получило дополнительно тысячу доз препарата «ГамКовидВак», которых хватит на пять тысяч сотрудников. На прививку многие приходят сразу всем цехом.
Полным ходом вакцинация идет и в Янауле. Проверить действие прививки на себе решили и местные журналисты, и медицинские работники. Медсестра Раушания Хузина сделала уже вторую дозу.
Поэтапное вакцинирование работников от коронавируса начал и аэропорт «Уфа». Первую прививку сделали 40 человек. До этого они сдали анализы на отсутствие антител к COVID-19 и проверились на наличие противопоказаний. Всего в аэропорту 1,5 тысячи сотрудников.
Победить коронавирус можно, достигнув коллективного иммунитета. И если вы ещё не переболели ковидом, то вакцинация позволит получить антитела для защиты организма.
Желающих получить заветные антитела оказалось немало. Через портал «Госуслуги» на вакцинацию от COVID-19 записалось уже свыше четырех тысяч жителей республики. У каждого, кто выбирает прививку, причины разные, но цель одна – сохранить здоровье и не заразить близких.