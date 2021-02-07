В Башкирии завершился этап Кубка мира по сноуборду

Спортивная жизнь республики заиграла новыми красками, соревновательный календарь вновь стал насыщенным. Причем настолько, что в выходные на территории Абзелиловского района прошли международные состязания. Башкортостан второй раз принимал этап Кубка мира по сноуборду.

Решение о проведении состязаний окончательно приняли буквально пару недель назад с учетом антиковидного протокола. Спортсмены, представители комитета, волонтеры – все протестированы. Сноубордисты жили в так называемом «пузыре», в чистой зоне. В составе сборной России на домашнем Кубке мира дебютировал 17-летний уфимец Всеволод Мартынов. В 2019 на аналогичном турнире на Банном он был открывающим соревнования, а этом году – полноправный участник.

Соревнования этапа Кубка мира в воскресенье могли отменить из-за погоды. Вот такая метель разошлась за два часа до запланированных квалификационных стартов параллельного слалома. Три часа ждали решения судейского корпуса.

Погода была действительно сумасшедшая из-за метели, из-за тумана, но мне это не помешало. Рамона Терезия Хофмастер, победительница этапа Кубка мира по сноуборду /Германия/

Из-за метели перестраивали не только соревновательный график, но и телевизионную программу. Прямая трансляция финальных заездов началась на телеканале БСТ в 15:00, вместо запланированных 13:00. И это не редкость для сноуборда, констатировал участник Олимпийских игр в Сочи Антон Копривица, который на этот раз следил за состязаниями из комментаторской позиции.

На снежном склоне может случиться и такая оказия. Но, к счастью, это только тренировка, а упала экшен-камера. На комплексе больше известном как «Олимпик-парк» Всеволод Мартынов и встал впервые на сноуборд. Сначала пробовал на горных лыжах, да и то в силу возраста – для доски был слишком мал. Чуть позже перешел в сноуборд.

Даже в детстве, мне рассказывали, что пришли в магазин, я выбрал сноуборд, но консультант тогда сказала, что это слишком опасно. И я понял, что хочу этим заниматься. Всеволод Мартынов, участник этапа Кубка мира по сноуборду /Уфа/

Но привлекает не опасность, а чувство полета. И здоровые амбиции. Всеволод Мартынов блистает в спорте с детства. По итогам голосования зрителей телеканала БСТ в 2015 году его признали лучшим спортсменом года.

Сейчас здесь в Уфе Всеволод Мартынов катается редко, в основном выступает в составе сборной России. За плечами бронза юниорского чемпионата мира, полный комплект медалей и не по одному экземпляру на первенствах страны разных лет. Уже в 2021 году успел победить на российском турнире среди юниоров в параллельном слаломе. Дебютировал на этапах Кубка мира.

С детства мечтал о достижении спортивных вершин, о попадании в состав сборной России и на Олимпиаду. Но никак не думал, что это произойдет в 17 лет. Всеволод Мартынов, участник этапа Кубка мира по сноуборду /Уфа/

Очень внимательно слушает, анализирует, додумывает. Наталья Кизина, тренер Всеволода Мартынова

И додумался до того, чтобы пробиться на международном уровне. На территории Башкортостана этап Кубка мира проходит второй раз. Впервые на Банном соревнования состоялись в декабре 2019 года. Это был стартовый этап Кубка, он должен был стать первым и в этом сезоне, и состоятся там же. Но из-за пандемии календарь перекроили. Пришлось учитывать и особенности погоды. В субботу решили провести соревнования в параллельном слаломе-гиганте. Всеволод Мартынов из Уфы занял 41 место в квалификации и не смог побороться в решающих стадиях. Воспитанница башкирского спорта Милена Быкова сумела дойти до четвертьфинала. У женщин победу одержала Рамона Терезия Хофмайстер из Германии. У мужчин Дмитрий Логинов в финале опередил соотечественника Игоря Слуева.

Очень приятно выигрывать перед такой толпой людей. Дмитрий Логинов, победитель этапа Кубка мира по сноуборду

Среди участников были и те, кто приезжает в Абзелиловский район на озеро Банное уже второй раз. И они готовы вернуться сюда снова.