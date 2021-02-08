Появились подробности ДТП с двумя автобусами в Уфе

Вчера, 7 февраля, в Уфе произошло серьезное ДТП - столкнулись два автобуса. Подробности произошедшего рассказали в ГИБДД по Башкирии.

Авария произошла на остановке общественного транспорта "Фирма Мир". В момент столкновения в первом автобусе находились десять пассажиров, а во втором - двадцать. В ГИБДД отметили, что данный участок дороги является аварийным.

В результате ДТП пострадали 35 и 37-летние женщины, а также 17-летний подросток. Им потребовалась помощь медиков. Обстоятельства аварии устанавливаются.