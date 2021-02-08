Туристические маршруты Башкирии вошли в число лучших в России

Туристические маршруты Башкортостана вошли в число лучших в России. Наша команда завоевала десять наград всероссийской премии «Маршрут года 2020». Итоги подводили в Саранске.

Всего в 2020 году было подано 442 проекта из 62 регионов России. По итогам заочно из конкурсных материалов жюри отобрало 300 проектов-финалистов. В их числе были и маршруты нашего региона. Так, по итогам в туристической копилке десять наград.