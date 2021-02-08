Туристические маршруты Башкирии вошли в число лучших в России

Туристические маршруты Башкортостана вошли в число лучших в России. Наша команда завоевала десять наград всероссийской премии «Маршрут года 2020». Итоги подводили в Саранске.

Всего в  2020 году было подано 442 проекта из 62 регионов России. По итогам заочно из  конкурсных материалов жюри отобрало 300 проектов-финалистов. В их числе были и маршруты нашего региона. Так, по итогам в туристической копилке десять наград.

Гран-при завоевали Центр развития туризма Республики Башкортостан с маршрутом «Охота за диким мёдом» в номинации «Лучший приключенческий маршрут», также наивысшую награду получил Антон Сазонов с проектом «Сеть веломаршрутов по Башкирии и Южному Уралу под брендом VeloRussia» в номинации «Лучшая идея туристического маршрута».

Так же есть проекты, занявшие первые и вторые места.

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