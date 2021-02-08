Туристические маршруты Башкирии вошли в число лучших в России

Туристические маршруты Башкортостана вошли в число лучших в России. Наша команда завоевала десять наград всероссийской премии «Маршрут года 2020». Итоги подводили в Саранске.
Всего в 2020 году было подано 442 проекта из 62 регионов России. По итогам заочно из конкурсных материалов жюри отобрало 300 проектов-финалистов. В их числе были и маршруты нашего региона. Так, по итогам в туристической копилке десять наград.
Гран-при завоевали Центр развития туризма Республики Башкортостан с маршрутом «Охота за диким мёдом» в номинации «Лучший приключенческий маршрут», также наивысшую награду получил Антон Сазонов с проектом «Сеть веломаршрутов по Башкирии и Южному Уралу под брендом VeloRussia» в номинации «Лучшая идея туристического маршрута».
Так же есть проекты, занявшие первые и вторые места.