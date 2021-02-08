В Башкирии из-за чумы начнут массовый отстрел кабанов

В Башкирии сложилась тяжелая ситуация в связи с надвигающейся чумой свиней из Татарстана. Пока больных особей в Башкирии нет. 

Фото №1 - В Башкирии из-за чумы начнут массовый отстрел кабанов

На оперативном совещании в Правительстве Башкирии глава региона отметил тяжелую эпидемиологическую ситуации в Татарстане. В приграничных районах поголовно приходится уничтожать гусей и свиней из-за страшной чумы. Одно неосторожное действие может привести к вспышке в Башкирии.

Радий Хабиров попросил соответствующие органы следить за передвижением животных в приграничных районах. Хорошее подспорье для ветеринаров в этом случае - охотники. Они должны отстреливать дикого кабана, который может представлять опасность для здоровья других животных. 

При этом в каких-то районах поголовье нужно снизить до определенного показателя, то в буферных зонах кабана истребят полностью. 

За 1 месяц зарегистрировано в стране 18 вспышек чумы свиней. Ближайший случай зарегистрирован в Муслимовском районе Татарстана. Я вам напоминаю, что это очень близко. Вы знаете, что в республике 27 января в продукции ООО "Гранмер" из Белгородской области, в паштете, выявлен геном африканской чумы свиней. Благодаря действиям наших санитарных врачей мы изъяли его. Нам усилить контроль за передвижением птиц. Снизить популяцию кабана на территории Башкирии. В 10-километровых буферных зонах обеспечить изъятие до 100 процентов поголовья кабана.

Радий Хабиров
Уфиская волна
Башкорт йыры 2020