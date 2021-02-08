В Башкирии из-за чумы начнут массовый отстрел кабанов

В Башкирии сложилась тяжелая ситуация в связи с надвигающейся чумой свиней из Татарстана. Пока больных особей в Башкирии нет.
На оперативном совещании в Правительстве Башкирии глава региона отметил тяжелую эпидемиологическую ситуации в Татарстане. В приграничных районах поголовно приходится уничтожать гусей и свиней из-за страшной чумы. Одно неосторожное действие может привести к вспышке в Башкирии.
Радий Хабиров попросил соответствующие органы следить за передвижением животных в приграничных районах. Хорошее подспорье для ветеринаров в этом случае - охотники. Они должны отстреливать дикого кабана, который может представлять опасность для здоровья других животных.
При этом в каких-то районах поголовье нужно снизить до определенного показателя, то в буферных зонах кабана истребят полностью.