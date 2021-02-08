В Башкирии из-за чумы начнут массовый отстрел кабанов

За 1 месяц зарегистрировано в стране 18 вспышек чумы свиней. Ближайший случай зарегистрирован в Муслимовском районе Татарстана. Я вам напоминаю, что это очень близко. Вы знаете, что в республике 27 января в продукции ООО "Гранмер" из Белгородской области, в паштете, выявлен геном африканской чумы свиней. Благодаря действиям наших санитарных врачей мы изъяли его. Нам усилить контроль за передвижением птиц. Снизить популяцию кабана на территории Башкирии. В 10-километровых буферных зонах обеспечить изъятие до 100 процентов поголовья кабана.

Радий Хабиров