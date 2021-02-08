В Башкирии коронавирусом заразились более 25,5 тысяч человек

В Башкирии число зараженных, по состоянию на 8 февраля, достигло отметки в 25 566 человек. Такие данные озвучил на оперативном совещании в Правительстве РБ министр здравоохранения Максим Забелин.

По его словам, показатель вырос за минувшие сутки на 163 выявленных и подтвержденных случая заболевания covid-19. Также глава ведомства подчеркнул, что темпы роста составляют менее одного процента.

С выздоровлением на сегодняшний день выписано 19 368 человек - это 76% процентов от числа заболевших. Отмечается, что 45 пациентам оказывается усиленная медицинская помощь, они находятся в интенсивной терапии.