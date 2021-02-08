В Уфе закрывают ковид-госпитали в больницах

Больницы Уфы возвращаются к обычному режиму работы. По словам министра здравоохранения республики Максима Забелина, в Башкортостане достаточно койко-мест в случае роста числа заражённых. К примеру, больница скорой медицинской помощи с 4 февраля возобновила оказание экстренной и плановой помощи всем пациентам.
Больше эту дверь открывать не страшно. Сейчас за ней всего лишь коридор с пациентами, которые ждут приема. А обозначения «красная зона» и «зеленая зона» – слова из прошлого.
Весь штат вернулся к прежним обязанностям, но, как утверждают сами специалисты, военная дисциплина, которая царила во время антиковидного госпиталя, до сих пор осталась.
Больница ведет работу по одиннадцати профилям помощи, три из которых –детские. Теперь к ним прибавился еще один.
Также с началом приема пациентов в медучреждении открылся новый профиль лечения – отделение сосудистой хирургии. Подобных в республике было всего два. Но теперь и в больнице скорой помощи смогут оказывать как экстренное, так и плановое лечение сосудистой системы.
В Уфе к обычному режиму работы вернулись еще три медучреждения: госпиталь ветеранов войн, 13-я больница и РКБ им. Куватова. По словам министра здравоохранения республики Максима Забелина, в Башкортостане достаточно койко-мест на случай роста числа заражённых коронавирусом. А пока антиковидные госпитали прекращают свою деятельность, доктора больниц возвращаются к своим привычным обязанностям.