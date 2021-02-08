В Башкирии трое туристов заблудились в лесу на снегоходах

Накануне, 7 февраля, трое туристов из Башкирии отправились на гору Ямантау на снегоходах. Но к вечеру обратно домой они не вернулись, а потом и вовсе перестали выходить на связь с близкими.
Тогда спасатели Госкомитета РБ по ЧС, МЧС России и полиция отправилась на поиски пропавших. Найдены были туристы только ночью в охотничьем домике.
Оказалось, один из снегоходов сломался, поэтому товарищи решили переждать. Их нашли пять местных жителей на пяти снегоходах, что позволило забрать всех троих из леса.