В Башкирии трое туристов заблудились в лесу на снегоходах

Накануне, 7 февраля, трое туристов из Башкирии отправились на гору Ямантау на снегоходах. Но к вечеру обратно домой они не вернулись, а потом и вовсе перестали выходить на связь с близкими.

Тогда спасатели Госкомитета РБ по ЧС, МЧС России и полиция отправилась на поиски пропавших. Найдены были туристы только ночью в охотничьем домике.