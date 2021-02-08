В Башкирии новая партия вакцины от коронавируса отправлена на карантин

Поступившая в Башкирию новая партия вакцины от covid-19 была отправлена на карантин, сообщил глава Минздрава Максим Забелин. По словам министра, причиной стали несоответствия в документах.

При проверке информации о дозах препарата выяснилось, что штрих-код на вторичной упаковке не соответствует стандартам. Сообщается, что для уточнения данных региональное ведомство направило запросы в профильные структуры, а пока препарат будет находиться на карантине.