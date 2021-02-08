В Башкирии новая партия вакцины от коронавируса отправлена на карантин

Поступившая в Башкирию новая партия вакцины от covid-19 была отправлена на карантин, сообщил глава Минздрава Максим Забелин. По словам министра, причиной стали несоответствия в документах.

Фото №1 - В Башкирии новая партия вакцины от коронавируса отправлена на карантин

При проверке информации о дозах препарата выяснилось, что штрих-код на вторичной упаковке не соответствует стандартам. Сообщается, что для уточнения данных региональное ведомство направило запросы в профильные структуры, а пока препарат будет находиться на карантине.

«Мы направили запросы в федеральное министерство здравоохранения, Росздравнадзор и центр имени Гамалеи, который производит препарат. Пока идёт разбирательство, вся партия находится на карантине»

Максим Забелин, глава Минздрава

Добавим, что речь идет о 14 390 дозах препарата «Спутник V».

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