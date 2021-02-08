В Башкирии за неделю 12 человек стали жертвами несчастных случаев

За прошедшую неделю в Башкирии 12 человек стали жертвами несчастных случаев. Об этом рассказал председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров.

Девять человек за прошедшую неделю упали с высоты – двое из них в Мелеузе и Октябрьском погибли от полученных травм.

Ещё один несчастный случай произошёл на железной дороге 1 февраля. В Уфе на станции «Спортивной» мужчины пытался пересечь пути, но был сбит электропоездом.

А 4 февраля в Краснокамском районе от отравления угарным газом в бане погибла супружеская пара. 5 февраля 37-летнего мужчину засыпало снегом с крыши – несчастный скончался.