В Башкирии за неделю 12 человек стали жертвами несчастных случаев

За прошедшую неделю в Башкирии 12 человек стали жертвами несчастных случаев. Об этом рассказал председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров.
Девять человек за прошедшую неделю упали с высоты – двое из них в Мелеузе и Октябрьском погибли от полученных травм.
Ещё один несчастный случай произошёл на железной дороге 1 февраля. В Уфе на станции «Спортивной» мужчины пытался пересечь пути, но был сбит электропоездом.
А 4 февраля в Краснокамском районе от отравления угарным газом в бане погибла супружеская пара. 5 февраля 37-летнего мужчину засыпало снегом с крыши – несчастный скончался.
Также за прошедшую неделю зафиксировано 97 пожаров. В огне погибли 6 человек, а 24 были спасены. Четверо из погибших стали жертвами собственной неосторожности – возгорание произошло из-за курения в помещении.