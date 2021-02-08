Радий Хабиров назвал работу своих чиновников неэффективной

На прошлой неделе была видеоконференция с Голиковой. Что мы фиксируем. Ощущение, что чем больше работаем, тем больше жалоб. В Московской области школьников в два раза больше, правда школ меньше. У них количество жалоб минимальное, исчисляется единицами. Поэтому что я прошу. Неоднократно контрольное управление докладывает мне о нарушениях в ряде школ. Некоторые дети не едят. Вы должны понимать, что у нас жизнь такова: некоторые дети приходят в школу, чтобы горячую еду поесть. На данный момент наша работа неэффективна. Что стало одним из триггеров в Московской области? Ежедневный контроль.

Радий Хабиров