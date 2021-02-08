Радий Хабиров назвал работу своих чиновников неэффективной

Глава Башкирии охарактеризовал работу своих чиновников как неэффективную. Всему виной стала организация школьного питания в регионе.
На оперативке в Правительстве Башкирии Радий Хабиров поднял вопрос организации школьного питания. До сих эта сфера не доведена до идеала. То и дело с разных сторон поступают жалобы на еду в столовых.
Радий Хабиров подчеркнул, что для некоторых малышей школьная еда - единственная возможность нормально поесть за день.
На прошлой неделе была видеоконференция с Голиковой. Что мы фиксируем. Ощущение, что чем больше работаем, тем больше жалоб. В Московской области школьников в два раза больше, правда школ меньше. У них количество жалоб минимальное, исчисляется единицами. Поэтому что я прошу. Неоднократно контрольное управление докладывает мне о нарушениях в ряде школ. Некоторые дети не едят. Вы должны понимать, что у нас жизнь такова: некоторые дети приходят в школу, чтобы горячую еду поесть. На данный момент наша работа неэффективна. Что стало одним из триггеров в Московской области? Ежедневный контроль.Радий Хабиров
С этого дня школьное питание поставят на особый контроль. На развитие этой сферы из бюджета выделяются огромные средства, главы на местах обязаны их освоить.
Я прошу проводить с главами совещание раз в две недели
заслушивание ситуации по питанию. Я вас попрошу совместно с моей администрацией
выберете себе день. Вы приглашаете на ВКС всех заместителей глав, крупнейших
поставщиков, директоров школ. И наводите порядок. Слушайте, Президент принял
решение. Мы получаем 1 млрд 800 млн рублей. Они приходят в нашу экономику.
Доведите до детей эти деньги нормально. Начинайте таким образом. На этом совещании
обязателен доклад контрольного управления. Давайте, засучивайте рукава,
исправляйте ситуацию. Я бы мог не обращать внимание на это, но я не могу. Радий Хабиров