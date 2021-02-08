Жительнице Уфы помогли найти 68-летнего отца с потерей памяти

Полицейские Уфы пришли на помощь 45-летней женщине, которая рассказала, что её 68-летний отец ушел из дома. Пенсионер страдает потерей памяти, поэтому найти его как можно быстрее было очень важно.
Инцидент произошёл ещё в январе. Мужчина был найден в тот же день. Его обнаружили на трассе М-7 в 70 км от Уфы. Как пенсионер оказался так далеко от дома, точно не ясно. Скорее всего, кто-то из водителей помог мужчине, считая, что подвозит непосредственно до места жительства.
Пенсионер был передан родственникам. Дочь мужчины искренне поблагодарила за своевременную помощь сотрудников полиции, ведь на трассе несчастного могла сбить машина.