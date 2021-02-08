Жительнице Уфы помогли найти 68-летнего отца с потерей памяти

Благодаря слаженной работе этих сотрудников, проявленной бдительности мой папа был найден менее чем за сутки! Совершенно очевидно, что самостоятельно, без помощи полиции мы бы его никогда не нашли. Считаю, что сотрудники полиции спасли ему жизнь. На трассе его могла сбить машина или он мог замерзнуть и погибнуть.

дочь пропавшего пенсионера