Жительнице Уфы помогли найти 68-летнего отца с потерей памяти

Полицейские Уфы пришли на помощь 45-летней женщине, которая рассказала, что её 68-летний отец ушел из дома. Пенсионер страдает потерей памяти, поэтому найти его как можно быстрее было очень важно.

Фото №1 - Жительнице Уфы помогли найти 68-летнего отца с потерей памяти

Инцидент произошёл ещё в январе. Мужчина был найден в тот же день. Его обнаружили на трассе М-7 в 70 км от Уфы. Как пенсионер оказался так далеко от дома, точно не ясно. Скорее всего, кто-то из водителей помог мужчине, считая, что подвозит непосредственно до места жительства.

Пенсионер был передан родственникам. Дочь мужчины искренне поблагодарила за своевременную помощь сотрудников полиции, ведь на трассе несчастного могла сбить машина. 

Благодаря слаженной работе этих сотрудников, проявленной бдительности мой папа был найден менее чем за сутки! Совершенно очевидно, что самостоятельно, без помощи полиции мы бы его никогда не нашли. Считаю, что сотрудники полиции спасли ему жизнь. На трассе его могла сбить машина или он мог замерзнуть и погибнуть.

дочь пропавшего пенсионера 
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