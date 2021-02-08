Радий Хабиров рассказал, за что будет ругать чиновников

Глава Башкирии Радий Хабиров пообещал наказывать чиновников за простаивающие стоматологические кабинеты. С недавнего времени во всех школах возрождают кабинеты зубных врачей. 

Фото №1 - Радий Хабиров рассказал, за что будет ругать чиновников

На совещании в Правительстве Башкирии Радий Хабиров отметил, что все стоматологические кабинеты в регионе должны работать. Медицинская помощь в этом направлении людям нужна, это показали недавние командировки выездных кабинетов в районы. 

По словам Хабирова, люди выстраивались в очередь, чтобы получить квалифицированную помощь. Следовательно, запрос на это в республике очень большой. 

Буду очень сильно ругаться, если мы вложили деньги в ремонт, купили оборудование, но это все простаивает. Прошу глав муниципалитетов, чтобы школьные стоматологии работали. Поэтому мы договорились через месяц сделать большой аналитический доклад.

Радий Хабиров
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