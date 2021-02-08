Радий Хабиров рассказал, за что будет ругать чиновников

Глава Башкирии Радий Хабиров пообещал наказывать чиновников за простаивающие стоматологические кабинеты. С недавнего времени во всех школах возрождают кабинеты зубных врачей.

На совещании в Правительстве Башкирии Радий Хабиров отметил, что все стоматологические кабинеты в регионе должны работать. Медицинская помощь в этом направлении людям нужна, это показали недавние командировки выездных кабинетов в районы.

По словам Хабирова, люди выстраивались в очередь, чтобы получить квалифицированную помощь. Следовательно, запрос на это в республике очень большой.