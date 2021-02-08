Стали известны подробности внезапного отключения тепла в 32-х домах Уфы

Управление гражданской защиты Уфы сообщает, что ситуация с отсутствием отопления в 32-х домах и 3-х социальных объектах взята на контроль.
По состоянию на 11:00, сотрудники экстренных служб смогли обнаружить поломку трубопровода. Сейчас проводятся работы по замене данного участка.
Напомним, отключение тепла произошло в Советском и Октябрьском районах по улицам Комсомольская, Малая Тихорецкая и проспекту Октября.
Для поддержания температуры и недопущения замораживания тепловых сетей задействовано 15 тепловых пушек. Их количество может быть увеличено при необходимости.
Фото: УГЗ г. Уфы