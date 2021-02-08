Стали известны подробности внезапного отключения тепла в 32-х домах Уфы

Управление гражданской защиты Уфы сообщает, что ситуация с отсутствием отопления в 32-х домах и 3-х социальных объектах взята на контроль.

Фото №1 - Стали известны подробности внезапного отключения тепла в 32-х домах Уфы

По состоянию на 11:00, сотрудники экстренных служб смогли обнаружить поломку трубопровода. Сейчас проводятся работы по замене данного участка.

Напомним, отключение тепла произошло в Советском и Октябрьском районах по улицам Комсомольская, Малая Тихорецкая и проспекту Октября.

Для поддержания температуры и недопущения замораживания тепловых сетей задействовано 15 тепловых пушек. Их количество может быть увеличено при необходимости.

Для населения подготовлены пункты временного размещения на базе школ №97, №49, лицея №42 (в резерве находятся еще два ПВР). В случае необходимости граждане, проживающие в домах, попавших под отключение, могут обратиться в управление гражданской защиты по Октябрьскому или Советскому району (в зависимости от района проживания) с заявкой на размещение в ПВР (УГЗ по Октябрьскому району – тел. 237-98-67 или 237-97-99; УГЗ по Советскому району – 282-30-63 или 223-51-81).

пресс-служба УГЗ г. Уфы 

Фото: УГЗ г. Уфы 

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