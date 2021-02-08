Стали известны подробности внезапного отключения тепла в 32-х домах Уфы

Для населения подготовлены пункты временного размещения на базе школ №97, №49, лицея №42 (в резерве находятся еще два ПВР). В случае необходимости граждане, проживающие в домах, попавших под отключение, могут обратиться в управление гражданской защиты по Октябрьскому или Советскому району (в зависимости от района проживания) с заявкой на размещение в ПВР (УГЗ по Октябрьскому району – тел. 237-98-67 или 237-97-99; УГЗ по Советскому району – 282-30-63 или 223-51-81).

пресс-служба УГЗ г. Уфы