В лифте поликлиники Уфы был найден труп мужчины

В одной из поликлиник Уфы было найдено тело бездыханного мужчины. Труп был обнаружен в лифте посетителями больницы, которые пришли на плановую вакцинацию от коронавируса.

Как сообщили bash.news источники в правоохранительных органах, смерть мужчины не носит насильственный характер. Погибший имел серьезные проблемы со здоровьем, которые и привели к кончине. На момент смерти ему было 89 лет.

Инцидент произошел в Орджоникидзевском районе. Все обстоятельства и причины случившегося сейчас устанавливаются. источник в правоохранительных органах

Как удалось выяснить редакции bash.news, пожилой мужчина вместе с женой пришёл на плановое прохождение МРТ. В лифте ему стало плохо. О подробностях трагедии рассказали в Минздраве Башкирии.

Супруга пенсионера позвала врачей, которые провели все необходимые реанимационные действия, однако мужчина скончался. Точная причина смерти будет установлена после вскрытия. Софья Алешина, пресс-секретарь Минздрава Башкирии