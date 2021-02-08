В лифте поликлиники Уфы был найден труп мужчины

В одной из поликлиник Уфы было найдено тело бездыханного мужчины. Труп был обнаружен в лифте посетителями больницы, которые пришли на плановую вакцинацию от коронавируса.
Как сообщили bash.news источники в правоохранительных органах, смерть мужчины не носит насильственный характер. Погибший имел серьезные проблемы со здоровьем, которые и привели к кончине. На момент смерти ему было 89 лет.
Как удалось выяснить редакции bash.news, пожилой мужчина вместе с женой пришёл на плановое прохождение МРТ. В лифте ему стало плохо. О подробностях трагедии рассказали в Минздраве Башкирии.
Редакция bash.news выражает свои искренние соболезнования всем родственникам умершего уфимца.