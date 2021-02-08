В России зарегистрировали менее 16 тысяч зараженных коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по заболевшим в России. Так, за сутки впервые за несколько месяцев выявили менее 16 тысяч зараженных коронавирусом.

За всё время пандемии было зарегистрировано 3 983 197 человек с COVID-19. Этот показатель за последние сутки увеличился на 15 916 пациентов.

По состоянию на 8 февраля, в России болеют 434 938 человек с коронавирусом.