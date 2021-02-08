Житель Башкирии задушил друга и закопал его тело в саду

В мае прошлого года в полицию Ишимбая обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что её 31-летний сын пропал без вести. Тогда начались поиски молодого человека.
Как сообщает пресс-служба СК РФ по РБ, следствие выяснило, что последний раз парень общался со своим 37-летним товарищем. После допроса стало понятно, что мужчина убил 31-летнего друга.
В злополучный день друзья встретились на участке 37-летнего мужчины, чтобы провести время за распитием алкоголя. В какой-то момент между товарищами вспыхнула ссора, которая быстро переросла в драку. Тогда подозреваемый схватил веревку и задушил друга, а тело закопал там же в саду.
Подозреваемый сам сознался в содеянном и показал, где закопал тело.
Фото: СК РФ по РБ.