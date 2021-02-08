Житель Башкирии задушил друга и закопал его тело в саду

В мае прошлого года в полицию Ишимбая обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что её 31-летний сын пропал без вести. Тогда начались поиски молодого человека.

Как сообщает пресс-служба СК РФ по РБ, следствие выяснило, что последний раз парень общался со своим 37-летним товарищем. После допроса стало понятно, что мужчина убил 31-летнего друга.

В злополучный день друзья встретились на участке 37-летнего мужчины, чтобы провести время за распитием алкоголя. В какой-то момент между товарищами вспыхнула ссора, которая быстро переросла в драку. Тогда подозреваемый схватил веревку и задушил друга, а тело закопал там же в саду.

Подозреваемый сам сознался в содеянном и показал, где закопал тело.

В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, тело потерпевшего обнаружено и направлено на судебно-медицинскую экспертизу, назначен комплекс иных необходимых экспертных исследований, допрашиваются свидетели, подозреваемый задержан, с ним проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, судом, по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. пресс-служба СК РФ по РБ